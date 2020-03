Ombudsman: ‘Aantal klachten over Noordelijk Belastingkantoor steeg met tachtig procent’

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

Het aantal onderzoeken van de ombudsman naar klachten over het Noordelijk Belastingkantoor is in 2019 met 80 procent gestegen. Dat schrijft de ombudsman in een jaarverslag over het afgelopen jaar. Dit werd maandagmiddag gepubliceerd.

“De aanloopproblemen van deze jonge organisatie zijn nog niet voorbij”, constateert ombudsman Marijke Hermans. “Fouten maken hoort bij werken, maar de veelheid van fouten baart mij wel zorgen.” Volgens de ombudsman waren systemen nog niet op orde en waren er achterstanden. “Gezien deze constateringen is het eigenlijk opvallend dat er niet meer mensen hun weg naar de ombudsman hebben gezocht en gevonden.”

De ombudsman heeft 36 kwesties in onderzoek genomen. Dit is 80% meer dan in 2018 (20 dossiers) en dat jaar liet al een flinke stijging zien ten opzichte van 2017 (7 dossiers) toen het opleggen en innen van de gemeentelijke belastingen nog in handen van de gemeente was.