OM: “Verdachten worden alleen nog bij ernstige feiten aangehouden”

foto: Andries Oord

Politieagenten gaan verdachten bij alleen nog ernstige feiten aanhouden. Het Openbaar Ministerie heeft de maatregelen genomen vanwege het coronavirus.

Volgens het OM worden vanaf dinsdag verdachten alleen nog aangehouden als dat echt noodzakelijk is vanwege de ernst van de strafbare feiten en de dreiging die er geldt voor de rechtsorde. De maatregel is genomen om voldoende operationele capaciteit te houden en om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie zegt wel voorrang te geven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden misdrijven. Daarnaast zal men ook handelen bij personen met geestelijke problemen. “Bij verward gedrag dat wijst op gevaar viir de veiligheid van de persoon zelf of anderen, zullen we zo nodig direct moeten ingrijpen”, aldus een woordvoerder.

De politie blijft de komende tijd ook patrouilleren op de straten. Aanhoudingen op heterdaad zullen daarom ook gewoon plaats vinden. “De veiligheid op straat en het naleven van de waarden van de rechtstaat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten in ons handelen.” Agenten worden later dinsdag geïnformeerd over het nieuwe arrestatiebeleid.