OM eist drie jaar cel en TBS tegen ‘verwarde’ verdachte van steekpartij op Grote Markt

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagmiddag drie jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 67-jarige man, die op 25 september vorig jaar zonder aanleiding instak op mensen op een terras op de Grote Markt.

Volgens het OM mag de man verminderd toerekeningsvatbaar zijn, maar was hij wel zo doelgericht om met zijn daad hulp te willen afdwingen. “Hij wilde niet doden, maar hij nam het op de koop toe dat hij dat wel zou doen”, aldus het OM. Daarom besloot het ook een celstraf te eisen. De man heeft heeft zijn daad bekend.

PVV-senator Marjolein Faber twitterde na het incident dat de dader een man was met een Noord-Afrikaans uiterlijk die ‘kennelijk een hekel heeft aan bier’. Faber weigerde haar tweet terug te nemen, ook toen bleek dat de 67-jarige, autochtone man was aangehouden als verdachte. Wel noemde ze de tweet later ‘onhandig’.