Nu 503 Corona-gevallen, maar in Groningen nog geen

nieuws

Foto: RIVM

Het aantal mensen in ons land dat positief getest is op het coronavirus, is gestegen tot 503. Dat betekent dat er in één dag tijd 121 nieuwe gevallen bij zijn gekomen, aldus het RIVM. Groningen is nog altijd de enige provincie zonder positieve testen.

Het aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is te verklaren door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd. Daarnaast is er een vijfde persoon aan de ziekte overleden, iemand van 68 jaar met een slechte gezondheid.

Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant, 66 in de provincie Utrecht, 57 in Zuid-Holland en 48 in Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.