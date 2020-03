Noorderpoort presenteert twee opleidingen

oogochtendshow

Foto: Noorderpoort

Noorderpoort in Groningen presenteert dit jaar twee nieuwe opleidingen. Het gaat om de opleidingen Content Creator en Ruimtelijk Vormgever.



Dit vertelde Erik Kremer dinsdagochtend in de OOG Ochtendshow. Bij content creator wordt geleerd hoe je via verschillende soorten media een verhaal kunt vertellen, bijvoorbeeld via video, foto, geluid, radio, podcast of combinaties hiervan. Het richt zich met name op de nieuwe digitale media, omdat diverse beroepen zich steeds meer daarop richten. De leerlingen leren basisvaardigheden van bijvoorbeeld video en fotografie, zodat ze die allemaal kunnen inzetten om de content te maken. Volgens Kremer is er veel vraag in de arbeidsmarkt naar content creators.

De opleiding Ruimtelijke Vormgeving richt zich op het ontwerpen en het bouwen van bijvoorbeeld decors en interieurs. De leerlingen leren het ontwerp in 3D software te maken en om het daarna fysiek uit te voeren door bijvoorbeeld hout te bewerken, te lassen, enz.

De opleidingen starten in september bij Noorderpoort en worden, samen met alle andere opleidingen, gepresenteerd tijdens het Studiekeuze-event dat donderdag plaatsvindt. Er kan voor de opleidingen tot 1 april worden ingeschreven.

Erik Kremer was te gast in de OOG Ochtendshow om over de opleidingen te vertellen: