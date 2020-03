Noorderpoort hoopt dit schooljaar nog open te kunnen

Het Noorderpoort hoopt dit schooljaar nog deels open te kunnen. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn alle scholen al bijna twee weken dicht.

Onder andere de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen blijven ook de rest van het schooljaar gesloten. Mbo-scholen zoals het Noorderpoort hopen dat ze wel zo snel mogelijk weer open kunnen, om te zorgen dat studenten zo weinig mogelijk vertraging oplopen. Voor nu worden alle lessen online gegeven. “Soms is dat goed te doen,” zegt bestuursvoorzitter Wim van de Pol van Noorderpoort. “Maar in de praktijk is het soms lastig om alles digitaal te doen. Een timmerwerkplaats kan je niet digitaliseren. Daar zijn we nog druk mee bezig om te kijken hoe we die studenten die praktijklessen missen, verder kunnen helpen. Het is een mbo, dus we zijn doeners. We hebben ontzettend veel creatieve docenten die bezig zijn met filmpjes, virtual reality en allemaal varianten daarop, om toch de lessen zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan.”

Het RIVM doet nu onderzoek naar de besmetting onder jongeren. Naar aanleiding van dat onderzoek moet blijken of scholen binnenkort weer deels open kunnen. Daarover moet komende dinsdag meer duidelijk worden. “We hopen dat de minister ons volgende week ruimte geeft om open te gaan voor individuele lessen en examens. Met name die examens, dat kan wel hoor. Als je goed de hygiënemaatregelen in ogenschouw neemt en daarmee rekening houdt, dan kun je best op individuele basis met studenten in de praktijk nog dingen doen.”

Voor scholieren die nog een keuze moeten maken over hun studie worden ook oplossingen bedacht. “Dan kunnen we bijvoorbeeld in een Skypegesprek met leerlingen doornemen waar ze aan denken, waar ze goed in zijn en wat ze belangrijk vinden. We hebben tests online staan en we kunnen vragenlijsten doornemen. We hebben allerlei manieren om ze te helpen om een goede keuze te maken.” Scholieren kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van Noorderpoort.