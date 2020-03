Noordelijke ziekenhuizen: “We doen wat we kunnen, dat we onze neus drukken is onterecht”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Noordelijke ziekenhuizen doen wat ze kunnen. Dat zeggen de hospitalen in een interview met De Volkskrant als reactie op het beeld dat Diederik Gommers van het NVIC woensdag schetste in de Tweede Kamer.

Gommers, die voorzitter is van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vertelde aan de Kamerleden dat verschillende ziekenhuizen in het zuiden van het land onder water staan. Andere ziekenhuizen hadden volgens Gommers deze capaciteitsproblemen nog niet. “Er zijn ziekenhuizen met capaciteit die heel terughoudend zijn in het aannemen van coronapatiënten”, vertelde de voorzitter. “Deze ziekenhuizen zeggen bij het overplaatsen van patiënten dat ze daar nog even over na willen denken. Daar is nu echt geen tijd meer voor. Brabantse ziekenhuizen hebben hulp nodig.” Gommers deed de uitspraak zonder namen en rugnummers te noemen.

“Verwijten ondermijnen de samenwerking”

Robert van Barneveld is hoofd van de Ambulancedienst in Groningen. In De Volkskrant laat hij weten dat hij zich niet kan herkennen in het verwijt. “Geen enkel noordelijk ziekenhuis drukt zich. De praktijk in Groningse, Drentse en Friese ziekenhuizen toont aan dat Gommers over onjuiste informatie beschikt. Deze onbegrijpelijke aantijging doet onze inspanningen en de samenwerking totaal geen recht. Sterker nog: zulke verwijten ondermijnen die samenwerking juist.”

“Kom hier maar eens kijken”

In het Noorden is er volgens Van Barneveld juist heel veel energie om de collega’s in Brabant te helpen. “Zaterdag meldden veertig ambulancemedewerkers zich uit eigen beweging aan voor een extra dienst. Zondag nog eens 36. Allemaal mensen die hun agenda leeg vegen om te helpen. Ik vergeef het Gommers dat hij in crisistijd het overzicht niet heeft, maar ik nodig hem van harte uit hier te komen kijken.”

Veertig patiënten in UMCG

Sinds vorige week vrijdag is het transport van patiënten naar het Noorden ook zichtbaar. Met een ambulancebus werden patiënten overgebracht, tientallen ambulances rijden sindsdien heen en weer en ook de vijfde traumahelikopter, die sinds deze week actief is, is inmiddels verschillende keren op het UMCG geland. Het Groningse universitaire ziekenhuis laat weten dat het verwacht dat er vrijdagmiddag veertig patiënten met corona zijn opgenomen.