Noordelijke ziekenhuizen maken ruimte voor patiënten met coronavirus

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

De noordelijke ziekenhuizen, waaronder het UMCG en het Martini Ziekenhuis, gaan ruimte vrijmaken om patiënten met het coronacvirus op te vangen.

Daarvoor wordt 30 procent van de zorg die ingepland kan worden verminderd. Het gaat om ziekenhuisopnames en behandelingen die niet acuut zijn.

De ziekenhuizen vrezen door het groeiend aantal coronabesmettingen een tekort aan bedden, personeel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Door de overige zorg te verminderen moet dit probleem voorkomen worden. Om welke behandelingen het gaat wordt aan de individuele ziekenhuizen overgelaten.

“Wij realiseren ons dat dit een verregaande maatregel is, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregel op dit moment noodzakelijk is om de continuïteit van de acute zorg in de regio in de komende weken te waarborgen”, schrijven de ziekenhuizen in een verklaring.

In het UMCG is deze week al een patiënt opgenomen die het coronavirus heeft. De patiënt is uit een ander ziekenhuis naar het UMCG gebracht vanwege een verslechterde gezondheidstoestand.