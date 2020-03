Noodwet maakt thuisvergaderen voor raads- en Statenleden mogelijk

nieuws

Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken - foto: rijksoverheid.nl

Raads- en Statenleden in Groningen kunnen binnenkort vanuit hun eigen huis belangrijke beslissingen nemen. Minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken is bezig met een noodwet die dit mogelijk maakt.

Op dit moment mogen belangrijke gemeentelijke en provinciale beslissingen alleen genomen worden tijdens raads- en Statenvergaderingen waar meer dan helft van de leden aanwezig moet zijn. Door de coronacrisis is het niet mogelijk deze vergaderingen te houden. Raadzalen en Statenzalen in het land zijn vaak te klein om mensen op anderhalve meter afstand van elkaar te kunnen laten werken. Knops wil er daarom met een noodwet voor zorgen dat er digitaal vergaderd en gestemd kan worden. Met de noodwet is het mogelijk om de leden te ontslaan van de verplichting om ook tijdens de crisis bijeen te komen.

Besluitvorming openbaar

Knops noemt het wel belangrijk dat de besluitvorming openbaar blijft. Eerder had de minister al opgeroepen om alleen vergaderingen te organiseren als dit strikt noodzakelijk is. Ook zouden vergaderingen zo kort mogelijk moeten duren.

Aanpassingen in Groningen

Anderhalve week geleden maakten Gedeputeerde Staten in Groningen al bekend dat het Reglement van Orde aangepast is zodat het College niet op één plek bij elkaar hoeft te komen om tot een nieuwe besluitvorming te komen. Ook voor de gemeentelijke raadsvergadering van 31 maart was al een aanpassing gemaakt. Een tweede vergaderdatum is vastgesteld op 1 april. Op deze manier kan de gemeenteraad toch besluiten nemen terwijl minder dan de helft van de raadsleden fysiek bij één vergadering aanwezig is.