Nog geen corona-besmettingen in Groningen; ‘gelekte’ online lijst per ziekenhuis is hoax

Foto: iXimus via Pixabay

Volgens het RIVM en de Veiligheidsregio Groningen is de ‘gelekte lijst’ met corona-besmettingen in Nederlandse ziekenhuizen een hoax. Op deze lijst staat ook het Martini Ziekenhuis. De Veiligheidsregio Groningen meldt maandagmiddag dat er in Groningen nog geen besmettingen zijn geconstateerd.

Op sociale media gaat sinds zondag een lijst rond, waarin geclaimd wordt dat er in Nederland 76 besmettingen zijn geconstateerd. Volgens deze ‘leak’ zouden er in het Martini Ziekenhuis al zeven verdachte patiënten zijn. Maar het RIVM meldt maandagmiddag dat er slecht 8 nieuwe gevallen bekend zijn, waarmee het totaal op 18 komt. Volgens de Veiligheidsregio Groningen zijn daar geen gevallen in Groningen bij.

Zowel het RIVM als de veiligheidsregio waarschuwen voor berichten op sociale media die niet via officiële kanalen naar buiten worden gebracht. De meest recente informatie over besmettingen is te vinden op de website van het RIVM. Ook de Veiligheidsregio Groningen en de GGD berichten, via hun officiële sociale mediakanalen, over de huidige stand van zaken.