Nieuwe naam- en shirtsponsor voor Lycurgus

Foto: Lycurgus

Vanaf 1 augustus vervangt waterontharderfirma Amysoft SAMEN als naamsponsor van Lycurgus. Amysoft tekende dinsdagmiddag een contract met de Groningse volleybalclub voor twee jaar.

Daarnaast legde de club drie spelers vast voor het komende seizoen. Bennie Tuinstra en Geoffrey van Gent verlengen hun contract met één jaar. Dennis Borst heeft een doorlopend contract.

Volgens voorzitter Arie Wink zorgt Amysoft er mede voor dat er voor de komende twee jaar een sluitende begroting is. Wink voegde daar wel toe dat het qua sponsoring kwetsbaar blijft. Hij pleitte daarom voor een nadrukkelijke samenwerking op dit gebied met FC Groningen en Donar: “Dan kunnen we samen in de vijver vissen en het maakt ons ook sterker naar overheden en onderwijsinstellingen.”