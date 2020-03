‘Nieuwe minister voor Volkshuisvesting is niet voldoende, maar wel noodzakelijk’

Wethouder Roeland van der Schaaf is blij dat de Tweede Kamer dinsdag heeft besloten dat er in een volgend kabinet weer een minister voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu wordt aangesteld.

Een nieuw ministerie en een nieuwe minister is niet voldoende om de problemen in de woningmarkt aan te pakken. Maar het is wel noodzakelijk om een aantal grote problemen in de woningmarkt aan te pakken”, zo stelt Van Der Schaaf. “Want als ergens de markt faalt, dan is dat wel de woningmarkt.”

“De marktpartijen in de bouwsector hebben behoefte aan een sterke overheid. Daar hebben zowel de huurders als de kopers baat bij. Want zoals het nu gaat, dat kan niet goed blijven gaan,” aldus Van Der Schaaf.

De motie in de Tweede Kamer werd ingediend door Henk Nijboer (PvdA) en Erik Ronnes (CDA).