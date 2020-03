Nieuwbouw Polyganics van start

nieuws

De eerste paal voor de nieuwbouw van Polyganics is dinsdag de grond ingegaan op de Zernike Campus. Polyganics is specialist in medische technologie.

Met de nieuwbouw is een investering van ruim 22 miljoen euro gemoeid. Het pand biedt huisvesting aan het hoofdkantoor, ultramoderne onderzoekslaboratoria en uitgebreide productie- en verpakkingsfaciliteiten. De opening van het nieuwe pand is gepland in 2021.

Polyganics wil het herstel van patiënten na chirurgische ingrepen bevorderen, met innovatief onderzoek en hoogwaardige productie van medische hulpmiddelen. Bovendien levert het nieuwe arbeidsplaatsen op en kan er worden samengewerkt met andere bedrijven en organisaties. Polyganics ontstond in 1999 als spin-off van de Rijksuniversiteit Groningen.