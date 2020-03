Nederlaag Be Quick 1887 tegen Alphense Boys

sport

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - Alphense Boys

In de hoofdklasse A van het zondagvoetbal verloor Be Quick 1887 in Alphen aan de Rijn met 2-0 van Alphense Boys.

Alphense Boys was voor de pauze beter en kwam op een 2-0 voorsprong door een kopbal en een schot van Arjan Oudendijk. Na rust was Oudendijk dicht bij zijn derde, maar de bal ging via Be Quick doelman Robert Smit op de paal. Be Quick kwam daarna wat beter voor de dag, maar de beste kansen bleven voor gastheren die het vizier verder niet op scherp hadden staan.

De nederlaag bleef zonder gevolgen, omdat concurrent Emmen ook verloor. Be Quick blijft twaalfde met zes punten voorsprong op Emmen dat op een promotie/degradatieplek staat.