Nachtvorst: ‘Koudste nachten van deze winter moeten nog komen’

Foto: Elin Stil

Wat deze winter maar niet wilde lukken lijkt de komende dagen toch nog te gaan gebeuren: vorst. Volgens weerman Johan Kamphuis kan het begin volgende week wel eens vier graden gaan vriezen.

“Donderdag is het overwegend droog en wordt het ongeveer negen graden”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “In de nacht koelt het af naar vier graden.” De vorst komt op vrijdag het land binnen. “Vrijdag overdag is het eerst nog bewolkt maar in de middag breekt de zon door. Het blijft droog en het wordt negen graden. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar -1 graden. Ook de nachten in het weekend verlopen met -1 en -2 graden koud. Begin volgende week zijn zelfs waarden van -3 en -4 graden niet ondenkbaar.

Weerkundig strateeg Marc Putto sluit zich daar bij aan. “Ik verwacht dat de laagste wintertemperatuur van dit jaar nog moet komen”, schrijft hij op Twitter. “Matige vorst is wellicht in het land haalbaar en op tien centimeter hoogte kan het misschien wel strenge vorst worden.”

