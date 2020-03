Nablussen grote brand Marum gaat nog uren duren

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De brandweer is naar verwachting nog uren bezig met nablussen bij het bedrijvencomplex in Marum waar maandagmiddag een grote brand woedde. Bij de brand werden diverse brandweerwagens uit Stad ingezet.

“We verwachten nog een flinke tijd bezig te zijn met nabluswerkzaamheden”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “De verwachting is dat in de directe omgeving van de brand de rook nog tot overlast zal kunnen leiden. Daarom wordt geadviseerd om ramen en deuren nog gesloten te houden. Het NL-Alert dat eerder op de dag werd afgegeven is niet meer van kracht.” De melding van de brand kwam rond het middaguur binnen. In eerste instantie woedde de brand in een opslagruimte voor pallets maar al snel sloeg deze over naar vier naastgelegen bedrijfsgebouwen.

De brandweer zette alles op alles om uitbreiding te voorkomen. Vanuit Stad wordt er onder andere geassisteerd met twee hoogwerkers en het groot watertransport. Omdat dit bezettingsproblemen oplevert bij eventuele andere calamiteiten heeft een hoogwerker van Winschoten in de middag standby gestaan op de Sontweg. Die taak werd in de avond overgenomen door de hoogwerker van Hoogezand.

Vanwege het nablussen is de afrit Marum op de A7 van Heerenveen richting Groningen nog afgesloten.

Deel dit artikel: