Muzikale talenten Harens Lyceum willen hoop geven met muziekvideo

nieuws

Jong Talent Muziek van het Harens Lyceum. Beeld: Harens Lyceum.

De leerlingen van het lesprogramma ‘Jong Talent Muziek’ van het Harens Lyceum hebben een muziekvideo gemaakt om wat liefde te geven aan mensen die nu zorgen hebben. Dat deden de leerlingen vanuit huis.

Vanwege de corona-crisis zitten ook deze leerlingen momenteel thuis. De school wil graag kijken hoe de muziekworkshops online door kunnen gaan, maar het is lastig om de muzikale interactie tussen de leerlingen mogelijk te maken. Daarom besloten de leerlingen iets te maken om een hart onder de riem te steken van mensen die nu zorgen hebben.

De leerlingen hebben samen via de video-vergaderapplicatie ‘Zoom’ een zelf bewerkte versie van ‘Wake Me Up’ van Avicii ingezongen. Het resultaat is te zien in onderstaande video: