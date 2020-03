Mogelijk anti-corona maatregelen rond RKC – FC Groningen

sport

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

De clubs uit het betaald voetbal komen woensdag in Zeist bijeen om te praten over eventuele maatregelen tegen het coronavirus. Dat meldt het Algemeen Dagblad . FC Groningen speelt zondag in Waalwijk tegen RKC.

RKC is niet de enige Brabantse club die tegen een noordelijke vereniging speelt. Emmen – PSV en Willem II – Heerenveen zijn de andere eredivisieontmoetingen. In Brabant zijn veel gevallen van corona, terwijl dat in het noorden niet of nauwelijks het geval is. De vraag is of het verstandig is dat de fans dan samen in een stadion te komen.

De clubs gaan daar geen beslissing over nemen. Ze wachten het advies van de KNVB af. Wel treffen de clubs in Brabant individuele maatregelen. Zo mogen de spelers van RKC alleen telefonisch geïnterviewd worden.