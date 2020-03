nieuws

De GGD Groningen geeft bedrijven antwoord op vragen over hoe zij moeten omgaan met het Coronavirus:



Moet mijn personeel thuis gaan werken?

Dit zijn afspraken die ondernemers samen met hun personeel moeten maken. Mocht onverhoopt een van je personeelsleden besmet raken met het virus dan doen wij een contactenonderzoek.

Een medewerker komt terug van vakantie uit een coronagebied. Moet hij/zij thuisblijven?

Als de medewerker gezond is en geen klachten heeft dan is er geen medische reden om de medewerker naar huis te sturen of thuis te laten.

Heeft de medewerker last van luchtwegklachten zoals verkoudheid, hoesten en/of benauwdheid, dan is het verstandig dat:

Hij/zij thuis blijft.

Contacten met anderen beperkt.

Belt met de huisarts of GGD als hij/zij koorts heeft of de klachten toenemen.

Moet ik mijn zaak sluiten bij een besmetting? En wie bepaalt dat?

Of uw bedrijf dicht moet hangt af van de omstandigheden. Dit bepaalt de lokale of nationale overheid.

