Minutenlang applaus voor zorgverleners klinkt in Groningen

Foto: Martijn Boer

In de gemeente Groningen klonk rond 20.00 uur een minutenlang applaus voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. Het applaus werd gegeven om hen een hart onder de riem te steken.

Het initiatief om vakkenvullers, vuilnismannen, verpleegkundigen, politieagenten en al die anderen die zich een slag in de rondte werken in het zonnetje te zetten komt van Legustha Andriessen uit Bergambacht, Imke Emons uit Horst en Esther Dekkers van Schijndel uit Valkenswaard. Hun actie #klapcoronadewerelduit kon op social media direct rekenen op veel sympathie. Het initiatief is geïnspireerd door vergelijkbare acties in Spanje en Italië.

In Groningen werd op veel verschillende plekken geklapt. Ook was in sommige wijken vuurwerk zicht- en hoorbaar.

In de Korrewegwijk werd geklapt op De Beren zag Joris van Tweel die er een filmpje van maakte



Ook bij De Zonnehof in Haren werd er minutenlang geklapt:

En een overzicht wat er aan video's op Twitter voorbij komt …

Net om stipt 20 uur: applaus voor iedereen die zo hard werkt, nu het coronavirus door de wereld gaat. Hier de Vismarkt in Groningen. — Tjerk Bos (@TjerkBos) March 17, 2020

In #Groningen klappen we mee voor de medewerkers in de #zorg! Iedereen draagt een steentje bij, maar blij dat we die kennis en inzet daar hebben… — Michiel Bal (@michielbal) March 17, 2020