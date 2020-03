Minister: ‘Tijdelijke Paddepoelsterbrug moet eind 2021 klaar zijn’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen moet de fiets- en voetgangersbrug, dienend als vervanger voor de in september 2018 aangevaren Paddepoelsterbrug, eind 2021 klaar zijn voor gebruik. Dat schrijft de minister maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister kan de bouw van de brug in 2021 starten. De minister loopt daarmee vooruit op de voorbereidende onderzoeken die lopen naar de locatie en het type brug, deze zijn in mei van dit jaar pas afgerond.

Op een permanente vervanger van de Paddepoelsterbrug loopt de minister in ieder geval niet vooruit. Hiermee wacht ze totdat Rijkswaterstaat de situatie grondig heeft geanalyseerd. “Op basis van de uitkomsten daarvan en de wensen van de omgeving neem ik een besluit over het herstel van de verbinding”, zo schrijft Van Nieuwenhuizen.