Minister baalt van Gronings test gedrag: “Dit is niet de manier waarop je een crisis aanpakt”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid is niet blij met de werkwijze dat zorgpersoneel in het Noorden eerder getest wordt op corona dan elders in het land. “Dit is niet de manier waarop je deze crisis aanpakt.”

Viroloog Alex Friedrich van het UMCG liet afgelopen zondag in een interview met de Groene Amsterdammer weten dat de Groningse ziekenhuizen en GGD’s zich qua testbeleid losgekoppeld hebben van het landelijke testbeleid. Het motto in Groningen is ‘testen, testen, testen’. Volgens Friedrich is dit mogelijk omdat er helemaal geen problemen zijn qua testcapaciteit. “Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden. We hebben geen capaciteitsprobleem.”

Minister De Jonge is niet blij. “Ieder voor zich is niet de manier waarop je deze crisis te lijf gaat”. Landelijk is juist het beleid om terughoudend te zijn met testen, onder andere vanwege het tekort aan testen. “We werken aan een richtlijn over wie we testen en wie niet in de zorg. Daarin is het juist de bedoeling dat je samen optrekt.” Naar aanleiding van het Groningse beleid werd er maandag een petitie gestart om meer zorgpersoneel te testen op het virus.