Minder treinen en bussen tot zeker 28 april

Foto: Sebastiaan Scheffer

De treinen en bussen van vervoersbedrijven Arriva en Qbuzz blijven zeker tot en met 28 april volgens een speciale dienstregeling rijden. Dit heeft OV-NL dinsdagavond besloten.

Het besluit is genomen na de persconferentie van dinsdagavond waarbij premier Mark Rutte (VVD) bekendmaakte dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen verlengd worden tot 28 april. Twee weken geleden hadden vervoersbedrijven al besloten om met zaterdag-, zondag- of aangepaste dienstregelingen te rijden.

Voor de treinen van Arriva betekent dit dat er één keer per uur een trein rijdt. De bussen van Arriva rijden vooral via een zondagsdienstregeling, die van Qbuzz volgens een zaterdagdienstregeling. De vervoersbedrijven adviseren om alleen van het openbaar vervoer gebruik te maken als je in de civiele sector werkt. Daarnaast wordt geadviseerd om kort voor vertrek je reis te plannen via de reisplanners op de websites.