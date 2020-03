Minder/geen treinen door werkzaamheden en corona

nieuws

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein,sprinter,koploper

Er rijden dit weekeinde geen treinen vanuit Groningen naar Assen en Oost Groningen/Duitsland, vice versa. Dit vanwege werkzaamheden bij het nieuwe opstelterrein voor treinen De Vork tussen Groningen en Haren.

De treinen rijden niet meer vanaf vrijdagavond 23.50 uur. Arriva zet bussen in als alternatief vervoer naar Oost Groningen in Duitsland. Dat doet de NS ook voor reizigers richting Assen. De extra reistijd is 15 tot 45 minuten.

Corona

De passagiers naar Zwolle en verder moeten daarnaast rekening houden met nog meer reistijd. De NS laat vanaf zaterdag namelijk alleen maar sprinters rijden op de meeste trajecten die op alle stations stoppen. Dat geldt ook voor Groningen – Zwolle. Vanaf Zwolle rijden er slechts stoptreinen in alle richtingen. Alleen op deze lijnen rijden intercity’s: Schiphol-Venlo, Arnhem-Den Helder, Maastricht-Eindhoven en Enschede-Utrecht.

De treinen rijden minder vanwege het coronavirus. Er zijn minder passagiers en personeel meldt zich preventief ziek of mag door ziekteverschijnselen niet op het werk komen.

Arriva rijdt al een paar dagen volgens een zondagdienstregeling, uitgezonderd in de ochtendspits. Qbuzz hanteert een zaterdagdienstregeling.