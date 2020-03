Minder overnachtingen in Groningen ondanks landelijke stijging

nieuws

Het Martini-hotel

Hoewel het aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties in 2019 is gestegen met ruim 5 procent ten opzichte van 2018, daalde dit aantal met 3,4 procent in Groningen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag publiceerde.

Ook het aantal overnachtingen in Groningen daalde met bijna 7 procent. Naast Groningen verbleven ook in Friesland, Flevoland en Overijssel minder gasten dan in 2018. In Noord-Holland en Noord-Brabant was de groei van het aantal gasten het grootst. De daling wordt in de meeste provincies veroorzaakt door een afname van het aantal Nederlandse gasten.