Minder bedden bezet door coronapatiënten in Groningen en geen besmettingen door defecte mondkapjes

foto: Bob de Vries

Het aantal patiënten dat is opgenomen met een coronabesmetting in Noord-Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen vierentwintig uur flink gedaald. Waar er maandagochtend nog 320 patiënten opgenomen waren, zijn dat er dinsdagochtend slechts 277.

Ook in de provincie Groningen is het aantal patiënten met het coronavirus dat opgenomen is in een ziekenhuis flink gedaald, van 146 naar 120. Verder valt op dat sinds maandagochtend 29 mensen uit andere regio’s dan Noord-Nederland zijn vertrokken uit de ziekenhuizen. Volgens het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat de cijfers dagelijks publiceert, is er dan ook voldoende capaciteit voor patiënten, met en zonder het coronavirus en uit de eigen regio, in de Noord-Nederlandse ziekenhuizen.

Ook maakte het overlegorgaan bekend dat er geen besmettingen zijn ontstaan in Noord-Nederlandse ziekenhuizen door de 70.000 defecte mondkapjes die zijn vanuit China geleverd hebben gekregen. Alle mondmaskers zijn getraceerd, slechts drie zorgverleners hebben de maskers gebruikt.