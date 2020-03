Miljoenste bezoeker voor Forum Groningen

nieuws

Foto: Martijn Rotgers

Donderdagochtend heeft het Forum Groningen haar miljoenste bezoeker verwelkomd. Een echtpaar uit Groningen, Willem en Ellen Dijkstra, werd ontvangen met gejuich, bloemen en champagne.

Het echtpaar was nog nooit in het Forum geweest. Ze werden compleet overvallen door de festiviteiten. Maar ze vonden het allebei heel leuk om in het zonnetje gezet te worden.

Het Forum ontvangt haar miljoenste bezoeker drie maanden na de feestelijke opening. Met name in de weekends en in de kerstvakantie was er veel publiek. Elke zaterdag was tot dusver goed voor circa 20.000 bezoekers.

De bezoekersaantallen worden geteld met intelligente camera’s en detectiepoortjes.