Microbioloog UMCG Alex Friedrich positief getest

Foto: RUG

Het aantal medewerkers van het UMCG dat is besmet met het coronavirus, is opgelopen tot 28. Een van hen is de bekende arts-microbioloog Alex Friedrich, de spreekbuis op het gebied van het virus.

Het UMCG heeft inmiddels 656 tests afgenomen bij zijn medewerkers. Volgens het ziekenhuis gaat het naar omstandigheden redelijk met Friedrich.

Hij was de afgelopen tijd regelmatig te gast in de studio van RTV Noord, om informatie over het virus te geven. Of Friedrich ook andere mensen besmet heeft, is nog onduidelijk.