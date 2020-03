Microbioloog Friedrich: ‘Maatregelen gaan minimaal tot eind april door’

nieuws

Foto: RUG

Volgens Alex Friedrich zal het Coronavirus zich nog zeker anderhalf jaar verspreiden. Ook verwacht hij dat de genomen maatregelen zeker nog tot eind april of begin mei gaan duren. Dat schrijft de inmiddels zelf besmette arts-microbioloog donderdag in een artikel op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Friedrich zegt dit omdat hij verwacht dat er niet eerder een vaccin tegen de ziekte zal zijn. De inmiddels bekende arts en microbioloog ziet wel een groot verschil tussen noord en zuid Nederland in dit verband. Volgens Friedrich zijn de genomen maatregelen voor het noorden van het land op tijd ingevoerd, waardoor bijvoorbeeld in Groningen, door veel te testen en alle patiënten goed af te zonderen, de uitbraak beperkt kan blijven. “Ik denk niet dat Noord-Nederland snel zulke situaties als Italië gaat krijgen maar Zuid-Nederland misschien wel, maar dat zullen we over twee, drie weken zien,” aldus Friedrich.

Volgens Friedrich zullen de effecten van de maatregelen niet enorm zijn: “Wel in Noord-Nederland, maar niet in Zuid-Nederland. Ik denk dat de maatregelen tot zeker mei doorgaan, eind april sowieso. Misschien dat de horeca tussendoor nog een week opengaan maar ik denk dat het eerst gewoon zo doorgaat, misschien zullen de maatregelen nog langer duren dan mei, maar dat weten we nog niet, dat ligt eraan hoe goed het nu lukt om het te dempen.”