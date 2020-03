Met ‘onkruid’ corona te lijf

Hondsdraf, zevenblad, paardenbloemblad en daslook: allemaal planten die vaak als onkruid worden gezien. Maar volgens kruidenvrouw Saskia Nieboer van de Groene Zon in Beijum hebben ze allemaal hun eigen geneeskrachtige werking en kunnen ze helpen in de strijd tegen corona.

Nederland is in de ban van het coronavirus, maar volgens kruidenvrouw Saskia Nieboer hoef je niet passief te wachten tot je het wel of niet krijgt. ‘Angst is een slechte raadgever,’ zegt Nieboer. En dus geeft ze tips om het virus te weren. Zo is daslook een bron van vitamine C -goed voor de weerstand- , hondsdraf een natuurlijk antibioticum en longkruid zit boordevol kiezelzuur en maakt zo je longen sterker. En heb je koorts en/of pijn? Dan raadt ze aan op wilgenschors te kauwen of er een tinctuur van te maken. De bittere stof heeft dezelfde werking als paracetamol.

‘Of het corona echt kan voorkomen? Dat weet ik natuurlijk niet zeker,’ zegt Nieboer. ‘Maar met de planten kun je in ieder geval zorgen dat je weerstand zo goed mogelijk is en dat je lijf goed gevoed is.’