Meerderheid raad wil vluchtelingenkinderen van Lesbos opvangen in Groningen

nieuws

Foto: Casper Slotboom

Een meerderheid van de gemeenteraad steunt de oproep van Stichting Vluchteling, Defence for Children en VluchtelingenWerk aan Nederlandse gemeenten om alleenstaande vluchtelingenkinderen van Lesbos op te vangen.

D66, de ChristenUnie, het CDA, de PvdD, Student en Stadm, SP ,PvdA en GroenLinks spreken vrijdagochtend gezamelijk hun steun uit in een brief aan het college van B&W.

„Wij vragen u om de staatssecretaris op te roepen Groningen in staat te stellen mee te helpen, mee te denken en onderdeel te laten zijn voor de oplossing van dit schrijnende probleem”, zo schrijven de ondertekenende fracties in een brief aan het college. “Zodat de rechten en veiligheid van de meest kwetsbare kinderen zo snel mogelijk geborgd wordt.”

GroenLinks bracht de bal van het voorstel voorstel afgelopen donderdag aan het rollen en kreeg meteen bijval van de Partij van de Arbeid. Naast Groningen is ook in Leiden een meerderheid van de raad voor het opnemen van vluchtelingenkinderen.