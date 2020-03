“Meerdere warme winters kunnen ons in problemen brengen”

De winter 2019-2020 is de boeken ingegaan als één van de warmste winters ooit. Bij ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren hopen ze dat de winter komend jaar uit een ander vaatje tapt.

Enigszins teleurgesteld kijkt voorzitter Jan Geert Veldman over de skeelerbaan in Noordlaren. Precies twee jaar geleden lag de baan er heel anders bij. Op vrijdag 2 maart 2018 werd de voorlopig laatste marathon op natuurijs verreden in het dorp. “Het was prachtig”, mijmert Veldman. “Al die mensen, temperaturen van -10 graden, de strijd op het ijs. Nu is het +10 graden en hebben we helemaal niets.”

Veldman maakt zich niet direct zorgen. “We hebben in het verleden vaker vorstloze winters gehad. Maar zoiets moet niet te vaak gebeuren. We hebben dit seizoen geen inkomsten terwijl er wel uitgaven zijn. Het onderhoud van de gebouwen en de baan gaat bijvoorbeeld wel gewoon door. Maar ook op andere vlakken. Door de herindeling met Groningen is om een voorbeeld te noemen de onroerendezaakbelasting fors gestegen.” Veldman hoopt daarom dat de komende winter uit een ander vaatje gaat tappen. “Ook voor de mensen. Want er is niks mooier dan de baan te kunnen openen en om mensen plezier zien te hebben.”