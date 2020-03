Meerdere scholen in gemeente Groningen leggen ook schoolexamens stil

nieuws

Foto: Harens Lyceum

Onder andere het Maartenscollege en scholen aangesloten bij Openbaar Onderwijs Groningen hebben het maandagavond uitgebrachte advies van de VO-Raad opgevolgd en de schoolexamens stilgelegd. Het advies van de VO-Raad volgt na de nieuwe maatregelen die het kabinet maandagavond afkondigde voor de bestrijding van het coronavirus.

Openbaar Onderwijs Grongingen verwacht dinsdag meer duidelijkheid te krijgen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortzetting van de examens. Medewerkers, leerlingen en ouders worden direct hierover op de hoogte gebracht.

Bij het Maartencollege worden leerlingen die de berichtgeving hebben gemist worden weer naar huis gestuurd. “Het is ontzettend vervelend voor iedereen die zoveel tijd en energie heeft gestoken in de voorbereidingen, maar we kunnen niet anders dan het advies opvolgen,” zo schrijft het Maartenscollege op haar website.

Naar verwachting zullen ook andere scholen in de gemeente het advies van de VO-Raad gaan opvolgen en de examens stil gaan leggen.

