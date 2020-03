Meer vernielingen aan auto’s gemeld

nieuws

Het aantal autovernielingen in de provincie Groningen is vorig jaar flink toegenomen. De politie registreerde 1.125 gevallen; een toename van 5 procent ten opzichte van 2018.

Op verzoek van de politie bracht financieel expert Independer het aantal geregistreerde vernielingen in kaart. De toename van het aantal gevallen van autovandalisme is opvallend, omdat die in eerdere jaren juist afnam. Landelijk gaat het om een toename van 4,7 procent.

In de gemeente Groningen vonden 510 meldingen plaats. Bovenaan de lijst staat Rotterdam met 1.615 gevallen, gevolgd door Amsterdam (1.565 stuks) en Den Haag (1.445 stuks).