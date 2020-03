nieuws

Diverse winkels gaan later open en sluiten de deuren eerder. Dit om het personeel en de klanten minder bloot te stellen aan het coronavirus.

Dinsdag maakten de elektronicazaak MediaMarkt en schoenenketen Van Haren bekend dat de openingstijden beperkt worden. Van Haren is nog slechts vier uur in de middag open. Beide ketens hebben twee vestigingen in Groningen.

De kans bestaat dat meer winkels het voorbeeld gaan volgen.