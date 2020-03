Mbo-scholen in Friesland sluiten de deuren om coronavirus

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Groningse mbo-studenten die een studie volgen aan het Friesland College en de Friese Poort hoeven maandag niet naar school. De mbo-scholen hebben besloten om voorlopig de deuren te sluiten vanwege het coronavirus.

Het Friesland College biedt meer dan honderddertig opleidingen aan op vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen. Friese Poort heeft locaties in Leeuwarden, Drachten en Dokkum. Behalve de mbo-scholen blijft ook een groot deel van de Friese basisscholen vanaf maandag gesloten. De koepels Arlanta, Noventa, ROOBOL en PCBO Dantumadiel hebben besloten hun lessen tot aan het eind van deze maand te staken. Ook het Nordwin College, dat voortgezet onderwijs aanbiedt in Leeuwarden, blijft de komende dagen gesloten.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt zondag overleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM over het openblijven van de scholen. De specialisten luidden zaterdagmiddag de noodklok, omdat ze bang zijn dat kinderen en jongeren het virus kunnen verspreiden. De scholen in Friesland hebben dat overleg niet afgewacht en zaterdagavond al de knoop doorgehakt.