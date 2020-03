MartiniPlaza presenteert congressen via digitaal platform

nieuws

Foto: GoogleMaps

MartiniPlaza gaat samenwerken met de Groningse bedrijven EventInsight, Bano en het Delftse aanmelder.nl om evenementen zoals congressen via een digitaal platform toch door te kunnen laten gaan.

Met ‘Let’s Get Digital’, kunnen bezoekers vanuit huis digitaal netwerken, lezingen bijwonen en workshops volgen. Vanwege het coronavirus worden evenementen nu aan de lopende band afgelast. Organisatoren kampen met grote onzekerheid en enorme financiële gevolgen. Let’s Get Digital wil daar een einde aan maken.

“Omdat mensen congressen juist bezoeken voor de interactie en beleving, is een livestream niet genoeg,” zegt manager Ruben Haring van Eventinsight. “We willen bezoekers de volledige ervaring bieden, zoals een check-in met lobby, pauzemomenten en face2face-meetings. Netwerken kan van tevoren en tijdens het event, met twee interactieve schermen. Op je laptop scherm volg je bijvoorbeeld een keynote of workshop en op je telefoon of tablet chat je met je medebezoekers.”