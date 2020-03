Martini Ziekenhuis wil buitenplek voor intensive care

Het Martini Ziekenhuis wil dit jaar een buitenplek bouwen voor patiënten van de intensive care en terminaal zieken. De patiënten kunnen zo tijdens een lang verblijf in het ziekenhuis toch nog een keer naar buiten.

Nu is het voor deze mensen vaak moeilijk om naar de al bestaande buitenplekken bij het ziekenhuis te gaan. “Zij hebben vaak veel apparatuur aan hun lichaam, waardoor het vaak ongemakkelijk is om door de gangen te rijden”, vertelt Laura de Vries, coördinator fondsenwerving van Vrienden van het Martini Ziekenhuis. “Dan is het fijn dat het redelijk dichtbij de IC gaat zijn. Mensen hoeven dan maar kort te rijden met hun naasten om daar te kunnen genieten van een plek buiten het ziekenhuis.”

Er zijn al patiënten naar buiten gereden voor een test. “Dat was op een plek waar ook andere mensen zitten, dus daar was geen privacy,” zegt De Vries. “Behalve dat is het een fantastische ervaring. Mensen kunnen dan hun hond nog een keer aaien, die natuurlijk niet op de afdeling mag. Ze ervaren dat ze nog even wat anders hebben, dat er nog iets anders is dan alleen de wereld van het ziekenhuis.”

Vorige week doneerde vastgoedbedrijf Wildverband 10.000 euro voor het project. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om de buitenplek te kunnen maken. De Vries vindt dat een hele mooie start. “Wat heel belangrijk is, is dat we de komende tijd zorgen dat we de rest van het geld binnenhalen, wat nodig is om daadwerkelijk tot realisatie over te gaan. Dus als er bedrijven of particulieren zijn die een bijdrage willen doen: graag.”