nieuws

Foto Andor Heij. Martini Ziekenhuis hoofdingang.

Het Martini Ziekenhuis gaat een soort sluis bouwen waar nieuwe patiënten gecontroleerd worden of zij het coronavirus hebben.

De sluis gaat bestaan uit containers. In één van de containers komt een wachtruimte en in de andere wordt gewerkt. Het is een maatregel om het virus buiten de deur te houden.

Wanneer deze “units” geplaatst gaan worden is nog niet precies bekend, maar dat gebeurt wel deze week.