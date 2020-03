Marechaussee vindt 900 gram wiet en 3000 euro in auto van twee Groningers

nieuws

Foto: Alf van Beem via WikiMedia Commons (cc 1.0)

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagmiddag twee mannen van 24 en 25 jaar uit Groningen aangehouden in Arnhem.

In de auto waar de twee mannen in reden werd 900 gram wiet aangetroffen. De wiet zat verpakt in verschillende zakjes.

Daarnaast had de 25-jarige bestuurder drieduizend euro aan contant geld op zak.

Gistermiddag op de Rijksweg N325 in Arnhem zijn twee mannen van 24 en 25 jaar uit Groningen aangehouden. In de kofferbak van hun auto werd 900 gram hennep aangetroffen. Tijdens fouillering van de 25 jarige bestuurder werd ook 3000 euro aan contant geld aangetroffen. pic.twitter.com/1CbfSYJdWC — KMar Oostgrens-Midden (@KMar_BOGM) March 12, 2020