Man vlucht na aanrijding op Verlengde Hereweg; vrouw raakt gewond

Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de Verlengde Hereweg is maandagmiddag een inzittende gewond geraakt. Volgens omstanders is één van de inzittenden van een auto na het ongeval gevlucht.

De vrouw raakte gewond aan haar enkel bij de aanrijding. Ze werd nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.

Volgens omstanders mondde de aanrijding uit in een ruzie tussen twee andere inzitten van één van de auto’s. Mogelijk heeft een van de bestuurders het na het ongeval op een lopen gezet. De politie was ter plaatse om het ongeval op te tekenen, maar is nu vermoedelijk op zoek naar getuigen van het ongeval en naar de gevluchte man.