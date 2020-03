nieuws

Foto: Andries Oord

De politie doet onderzoek naar een zaak waarin een man maandagnacht tegen zijn wil in werd vastgehouden in een taxi. Dat bleek uit een filmpje.

De man werd belaagd door twee vrouwen. Mogelijk gebeurde dat nadat een andere man een jas van één van de vrouwen had gestolen en er vandoor was gegaan.

De man die in de taxi zat werd later elders in de stad uit de wagen gezet. De politie zoekt getuigen.