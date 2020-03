Man uit Nieuw-Beerta opgepakt in Stad voor in gezicht hoesten agent en dreigen met coronavirus

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland zegt in de afelopen weken vaker geconfronteerd te zijn met enkele zaken van zogeheten ‘Corona-dreigers. Elders in het land hebben zich soortgelijke incidenten voorgedaan. In Den Haag hoestte een staande gehouden verdachte gericht in het gezicht van twee verbalisanten en zei daarbij: ‘Ik heb Corona, nu krijgen jullie het ook.’ In Utrecht spuugde een verdachte bij de insluitingsfouillering op het politiebureau in het gezicht van een verbalisant en zei daarbij ‘Ik heb Corona.’

Verdachten die gericht spugen of hoesten en daarbij dreigen met een Corona-besmetting richting personen met vitale functies worden aangehouden, voorgeleid en vervolgd middels snelrecht. Voor eenzelfde vergrijp werd dinsdagochtend een 21-jarige man uit Leeuwarden voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland. Die gaf de man een celstraf van twee weken.