Maaltijdactie ’t Feithhuis groot succes voor Voedselbank

Foto: Voedselbank Groningen

De maaltijdactie van ’t Feithhuis voor de Voedselbank Groningen is een groot succes. Dat laat Ulfert Molenhuis donderdagavond weten.

“De productie van maaltijden voor de Voedselbank is afgelopen dinsdag van start gegaan”, vertelt Molenhuis. “Zes dagen in de week worden er dagelijks zo’n zevenhonderd maaltijden gemaakt met een verschillende inhoud.” Het aanbieden van de maaltijden gaat acht weken duren. Alleen de ingrediënten die nodig zijn moeten bekostigd worden en worden geleverd door ondernemers die anders het hoofd niet boven water zouden kunnen houden vanwege de coronacrisis. “Voor deze acht weken is tachtigduizend euro nodig om de ingrediënten te betalen. Het is geweldig om te kunnen vertellen dat in vier dagen tijd het benodigde bedrag op tafel is gelegd. De gemeente Groningen en de provincie Groningen namen het voortouw met ieder tienduizend euro. Daarna volgden nog meer ondernemers en stichtingen die het project gefinancierd hebben. Echt super!”

Lock down

Over de toekomst is Molenhuis minder positief. “Ik verwacht de komende tijd een lock down. De aanvoer van voedsel wordt dan veel onzekerder. Als dat nieuws bekend wordt zal er een andere vorm van hamsteren kunnen ontstaan waardoor de schappen weer leeg worden en de allerarmsten die van de Voedselbank afhankelijk zijn, weer gedupeerd worden.” Om dit probleem voor te zijn worden er nu al door de Voedselbank voorbereidingen getroffen om de boodschappen bij de cliënten thuis te bezorgen. “Wij verwachten dat dit vanaf ongeveer eind van deze maand al zou kunnen.”

Toekomst

Molenhuis verwacht daarnaast dat over acht weken de problemen rond het coronavirus niet zijn opgelost. “Daarom is besloten dat er meer geld nodig is voor meer maaltijden. Help daarom mee om de 2.750 huishoudens in onze provincie die afhankelijk zijn van de Voedselbank niet in de kou te zetten.”