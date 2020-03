Lycurgus wint thuis van Taurus

sport

SAMEN. Lycurgus heeft ook de tweede wedstrijd in de kampioenspoule gewonnen. Thuis tegen Taurus uit Houten pakten de Groninger volleyballers de volle 3 wedstrijdpunten: 3-0.

De verschillen tussen Lycurgus, nummer 2 in de kampioenspoule, en Taurus, nummer 6 met nog 0 punten, waren duidelijk in alle drie de sets. Die eindigden in 25-18, 25-19 en wederom 25-18.

Lycurgus blijft op de tweede plaats staan en heeft nu 10 punten uit 2 wedstrijden. Bovenaan staat Draisma Dynamo uit Apeldoorn met 1 punt meer.