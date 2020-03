Lycurgus verliest topper tegen Dynamo

sport

SAMEN. Lycurgus heeft voor het eerst een wedstrijd in de kampioenspoule verloren. De Groninger volleyballers gingen woensdagavond in Apeldoorn tegen koploper Draisma Dynamo onderuit met 3-2.

De eerste set ging nog eenvoudig naar Lycurgus met 18-25. In de tweede set stonden de Groningers lange tijd voor, maar na een 18-21 voorsprong gaf Lycurgus de set weg: 25-22. De derde set was zeer spannend en ging uiteindelijk met 27-25 naar de thuisploeg. De vierde set werd vervolgens gemakkelijk gewonnen door de Groningers, met 19-25. De beslissende vijfde set eindigde in 15-12.

Door dit resultaat blijft Lycurgus op de tweede plaats staan in de kampioenspoule. De ploeg van coach Arjan Taaij heeft nu 11 punten uit 3 wedstrijden. Dynamo heeft 2 punten meer.