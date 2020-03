LTO Noord start inzamelingsactie voor beschermingsmateriaal

nieuws

Foto: Artur Bergman - CPMC Surgery, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40257410

De Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) is donderdag een inzamelingsactie gestart waarin het aangesloten landbouwbedrijven oproept om gesloten verpakkingen met beschermingsmaterialen aan te melden bij LTO Noord. Door de coronacrisis is er bij zorginstellingen een groot tekort aan mondkapjes en andere beschermende kleding.

Er is vooral tekort aan mondkapjes (FFP1, FFP2 of FFP3), spatbrillen, schorten met lange mouwen (voorkeur) of korte mouwen, lange handschoenen en witte wegwerpoveralls. Ondernemers met gesloten verpakkingen met mondkapjes of overalls die deze kunnen missen worden verzocht zich te melden via https://www.ltonoord.nl/inzameling . LTO Noord maakt dan een afspraak met de ondernemer over het aanleveren van deze spullen bij zorgverleners in uw regio.

Met name veehouders in de intensieve sectoren hebben een aantal van deze artikelen in huis in verband met hun reguliere werkzaamheden.