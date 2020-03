LSVb bezorgd over betalingsverplichtingen studenten

nieuws

De Landelijke Studentenvakbond maakt zich zorgen over studenten die in financiële problemen kunnen komen door het coronavirus. Dat meldt de Universiteitskrant.

Voorzitter Alex Tess Rutten van de LSVb roept universiteiten en huurbazen op om coulant om te gaan met de betalingsverplichtingen. De vakbond heeft veel verhalen gehoord over studenten die nu al ontslagen zijn, of van wie het flexcontract niet wordt verlengd.

Het gebeurt regelmatig dat een student wordt uitgeschreven als hij zijn collegegeld te laat overmaakt. Die mag dan bijvoorbeeld geen colleges meer bijwonen. De LSVb wil voorkomen dat dit nu ook gebeurt. Maar het bereiken van particuliere huurbazen is lastig. Wel is de studentenbond in gesprek met wooncorporaties. ‘Als zelfs de belastingdienst betaling kan opschorten, dan moeten corporaties dat ook kunnen, aldus Rutten.