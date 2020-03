LIVEBLOG: FC Groningen – PSV (0-0)

nieuws

Foto: Daniel Theelen

Daar zijn we weer, een liveblog! FC Groningen – PSV. Kan de Trots van het Noorden in eigen huis stunten tegen topploeg PSV? De Groningers zijn de laatste weken in mindere doen en weten vooral voorin weinig te creëren. Misschien komt daar vandaag verandering in tegen de Brabanders. Volg het hier vanaf kwart voor vijf.

9′ Een indraaiende vrije trap van Lundqvist uit een heel moeilijke hoek wordt weggestompt door Unnerstall.

8′ Grote kans voor itakura! De verdediger wil een hoekschop binnenwerken, maar zijn inzet wordt gekeerd door Schwaab die zijn lichaam ervoor gooit.

1′ De wedstrijd is begonnen. Kan FC Groningen meteen goed beginnen?

Kan FC Groningen in eigen huis resultaat boeken tegen nummer vier PSV? In ieder geval een weerzien met Doan en Faber! #GROPSV pic.twitter.com/7FmaI4pTTT — Daniël Theelen (@DanielTheelen) March 8, 2020

Historie (42 keer): Elf keer bleven de punten onder de schaduw van de Martintoren, elf keer werden de punten op het veld gedeeld en twintig keer gingen de punten mee met de Brabantse bus.

Opstelling FC Groningen: Padt, Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Schreck; Van Kaam, Matusiwa, El Messaoudi, Lundqvist; Hrustic, Redan

Opstelling PSV Eindhoven: Unnerstall, Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Hendrix, Rosario, Thomas; Doan, Lammers, Madueke

Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük