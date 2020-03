Liveblog: Coronavirus in Groningen

nieuws

Foto: NIAID-RML

In dit liveblog houden we je vandaag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus in de Groningen. Woensdagavond werd bekend dat het virus ook zijn weg naar de Stad heeft gevonden.

Dit is wat we weten:

– Er zijn twee patiënten in de provincie Groningen met het virus. Eén daarvan is een 21-jarige Groningse studente.

– Het UMCG heeft strenge maatregelen genomen in het ziekenhuis om het virus buiten de deur te houden.

– Ook andere organisaties en instellingen hebben bijeenkomsten afgelast.

– Er wordt minder gevoetbald. Zowel de eredivisie- als de amateurwedstrijden in Brabant zijn afgelast. Daaronder RKC Waalwijk – FC Groningen.

12.15

Het Groninger bedrijf omapost start met de actie coronapost.

Dit omdat veel kinderen hun ouders of opa’s en oma’s niet meer bezoeken uit angst om het coronavirus over te dragen. De kaartjes worden tegen kostprijs verstuurd.

11.50

De activiteiten van De Jonge Onderzoekers zijn voorlopig allemaal geschrapt. Dat geldt niet alleen voor de vestiging in Groningen, maar ook voor Appingedam.

Ook gaat De Jonge Onderzoekers niet meer naar locaties waar technieklessen gegeven worden. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 21 maart.

11.45

Een geplande informatie- en kennismakingsbijeenkomst van het Openbaar Onderwijs Groningen, de Christelijke Scholengemeenschap Groningen en het Gomarus College gaat niet door in verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De bijeenkomst was georganiseerd voor het samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs Stad en Regio Groningen. Scholen, het bedrijfsleven en andere organisaties in regio werken hierin samen op het gebied van techniekonderwijs.

“We hebben een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze leerlingen, docenten en partners, zeker voor hen die al over een kwetsbare gezondheid beschikken”, aldus Peter Holsappel, directeur vmbo Vakcollege van het Gomarus College. Ook zijn er gasten die vanwege aangescherpte protocollen bij gezondheidsorganisaties niet aanwezig mogen zijn bij de bijeenkomst.

Volgens de samenwerkende scholen wordt gezocht naar een goed alternatief.

10.40

Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat de komende weken alle minder urgente afspraken van patiënten op poliklinieken verplaatsen, afzeggen of telefonisch afhandelen. Deze maatregel heeft het ziekenhuis donderdagochtend genomen.

Het ziekenhuis wil met de maatregel voorkomen dat patiënten zonder urgente medische noodzaak het coronavirus naar het ziekenhuis brengen.

De maatregel beperkt het aantal bezoekers van het ziekenhuis verder, nadat de afgelopen dagen al conferenties en onderwijsactiviteiten werden stilgelegd.